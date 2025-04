Quatro pessoas são flagradas invadindo loja de móveis em Belo Horizonte

Quatro pessoas foram flagradas invadindo uma loja de móveis na região da Pampulha, em Belo Horizonte, e levando produtos avaliados em R$ 5.000. Imagens da câmera de segurança mostram a ação: enquanto um dos criminosos vigia, outro arromba a porta do comércio, de onde retiraram materiais elétricos e hidráulicos. No dia seguinte, o gerente encontrou a porta danificada. A segurança do local foi reforçada com câmeras e alarmes, enquanto a polícia investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!