Queda de galho de árvore deixa moradores sem energia elétrica no bairro Padre Eustáquio, em BH

Um galho de uma árvore de grande porte caiu durante a madrugada desta terça-feira (01) no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. O incidente atingiu a rede elétrica, quebrando um poste e danificando a grade da unidade de saúde da região. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Moradores da região relataram que a queda parecia o desabamento de uma casa e denunciaram a falta de fiscalização da prefeitura. Segundo eles, há anos ocorrem quedas de galhos no local, colocando em risco pedestres e motoristas. A prefeitura informou que a árvore será retirada e outras da região já estão em vistoria. .



