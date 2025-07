Suspeito de engravidar menina indígena de 12 anos é agredido durante velório em Betim (MG)

Durante o velório da menina indígena de 12 anos, que morreu após um parto de emergência, um homem de 22 anos foi agredido por uma mulher ao tentar se aproximar da tenda onde o corpo era velado, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem é suspeito de estupro de vulnerável, já que mantinha um relacionamento com a criança e seria o pai do bebê recém-nascido, que sobreviveu e segue internado. A menina morreu vítima de um AVC e estava no sétimo mês de gestação.



A vítima, identificada como Dorca Matarratia, era de origem venezuelana e vivia com a família em uma aldeia instalada na ocupação Terra Mãe. Parentes da vítima disseram desconhecer o relacionamento entre os dois. Já o pai do rapaz afirma que a relação era pública. A Polícia Civil investiga o caso e o Conselho Tutelar foi acionado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!