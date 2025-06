Suspeitos invadem e destroem posto de saúde no bairro Confisco em Belo Horizonte

Suspeitos invadiram o posto de saúde do bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, levando um aparelho de televisão e quebrando vidros. A depredação prejudicou os atendimentos na unidade. Funcionários encontraram o local danificado ao chegarem para trabalhar. A Guarda Municipal e a Polícia Civil foram chamadas e investigam o caso. Apesar de contar com câmeras de monitoramento e cerca elétrica, o posto foi alvo dos invasores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!