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Veja momento em que carro bate em caminhão no bairro Floresta, em BH

Motorista do caminhão teve ferimentos leves e condutor do carro não se feriu

Balanço Geral MG|Do R7

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Uma colisão entre um carro e um caminhão com baú pequeno deixou uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira (24), no cruzamento das ruas Francisco Sales e Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Imagens de circuito de segurança registraram o momento do acidente.

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