Veja momento em que homem pula de sacada de prédio para fugir em MG
Suspeito estava foragido da Justiça por crime de latrocínio; ele foi localizado e preso
Um homem, de 32 anos, que estava foragido da Justiça, saltou da sacada de um prédio para tentar fugir da polícia em São João Evangelista, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), ele tinha um mandado de prisão em aberto por latrocínio, cometido em Santo Antônio do Monte, em 2014.
Últimas
Veja momento em que adolescente algemado foge da polícia em BH
Suspeito havia sido apreendido após pilotar moto furtada; após perseguição, ele foi novamente detido
A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (25)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Vídeo: polícia resgata menina de 4 anos encharcada de gasolina pelo pai em MG
Suspeito mantinha a criança presa ao corpo e estava armado com uma faca; menina foi resgatada sem ferimentos
Vídeo: Pneu desgovernado desce rua em alta velocidade e atinge moto estacionada em Divinópolis (MG)
Câmera de segurança registrou o momento; pedestre que passava pela calçada quase foi atingido
Achamos em Minas: programa finaliza viagem pela ferrovia Bahia-Minas na encantadora Carlos Chagas
Com cerca de 18 mil habitantes, o município é carinhosamente apelidado de "capital do boi" e é conhecido pela hospitalidade de seu povo
Veja momento em que carro bate em caminhão no bairro Floresta, em BH
Motorista do caminhão teve ferimentos leves e condutor do carro não se feriu
Morte do cantor Rick emociona fãs e deixa legado de 40 anos na música
Admiradores relembram momentos marcantes da trajetória artística do cantor
A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (24)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Cuidador é agredido por motorista de ônibus após reclamar de defeito no elevador do veículo em MG
Vítima estava acompanhando a sua paciente, que sofre de esclerose múltipla; caso segue sob investigação da Polícia Civil
Funcionário de supermercado é prensado por caminhão que fazia manobra e morre na Grande BH
Acidente ocorreu no pátio do estabelecimento; caso será investigado pela Polícia Civil
Teto de frigorífico desaba e deixa um funcionário morto e sete feridos na Grande BH
A Defesa Civil investiga a segurança do galpão após o incidente; Polícia Civil também apura o caso
Furtos de motos aumentam em Belo Horizonte e preocupa moradores
Em apenas três dias, dois furtos foram registrados nos bairros Betânia e Camargos; Polícia Civil investiga os casos
Jovem é agredido com socos, chutes e ‘mata-leão’ após batida de trânsito em Contagem
Vítima contou que foi retirada à força do carro e deixada sangrando na rua; ninguém foi preso
Corpo do empresário Bruno Avelar chega a cemitério para velório em Belo Horizonte
Empresário mineiro morreu com outras quatro pessoas na queda de um helicóptero em Santa Catarina; despedida será aberta ao público às 10h