Veja momento em que homem pula de sacada de prédio para fugir em MG

Um homem, de 32 anos, que estava foragido da Justiça, saltou da sacada de um prédio para tentar fugir da polícia em São João Evangelista, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), ele tinha um mandado de prisão em aberto por latrocínio, cometido em Santo Antônio do Monte, em 2014.