Vídeo de espancamento expõe esquema de ameaças de agiota contra garotas de programa em BH

Um vídeo publicado nas redes sociais por um agiota revelou uma sequência de agressões e ameaças contra uma garota de programa em um hotel da Rua Guaicurus, no Centro de Belo Horizonte. Nas imagens, Pedro Henrique Coelho de Souza, conhecido como "PH", aparece espancando a mulher com tapas, socos e chutes enquanto cobra uma dívida de R$ 10 mil e faz ameaças de morte. Segundo a apuração da Record Minas, o próprio suspeito divulgou o vídeo no perfil dele. Após a repercussão, testemunhas relataram que outras garotas de programa passaram a viver sob medo e intimidação. Uma delas afirmou que as mulheres estão coagidas e receiam sofrer novas agressões ou ter vídeos divulgados. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Além do vídeo das agressões, a reportagem entregou às autoridades fotos, áudios e outros materiais que podem ajudar nas investigações. Conforme apurado, o suspeito possui antecedentes criminais e a passagem mais recente pelo sistema prisional ocorreu em 2025, pelo crime de receptação.