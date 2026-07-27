A Hora da Venenosa: Gustavo Mioto é visto com modelo mineira e acende rumores de namoro

O cantor Gustavo Mioto foi visto ao lado da modelo mineira Ana Botrel durante um de seus shows recentes. Segundo relatos, os dois também estariam circulando juntos nos bastidores das últimas apresentações do artista.



Natural de Belo Horizonte, Ana Botrel passou a chamar a atenção dos fãs após as aparições ao lado do sertanejo, o que deu início a especulações sobre um possível romance.



Até o momento, nenhum dos dois confirmou um relacionamento. Conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes, Gustavo Mioto não assumiu nenhum novo namoro desde o fim de seu relacionamento com a cantora Ana Castela, em 2024.



Diante dos rumores, o cantor se pronunciou nas redes sociais e afirmou que não está se envolvendo com ninguém neste momento. Apesar da declaração, os fãs continuam levantando teorias e especulando sobre a proximidade entre o artista e a modelo nas redes sociais.



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