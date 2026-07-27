Adolescente tenta pegar telefone na rua e é atropelado por motociclista inabilitado em MG

Um adolescente de 14 anos foi atropelado por um motociclista no último sábado (25), no bairro Amorim, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança da rua Joaquim Brabosa registrou o momento do acidente. Na imagem é possível perceber que o menino vai até o meio da rua para pegar um celular que havia caído, na sequência ele é atingido em cheio pelo motociclista. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado ao local e constatou que o adolescente apresentava sangramento e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo, porém estava consciente. A vítima recebeu os primeiros socorros no local, com procedimentos de estabilização e assistência de urgência. Posteriormente, foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da UFU, em Uberlândia. A unidade de saúde não divulgou o estado de sáude De acordo com a Polícia Militar, o autor não possui carteira de habilitação. Ele foi conduzido a uma delegacia, porém foi liberado na sequência. A Polícia Civil investiga o caso.