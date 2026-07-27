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Adolescente tenta pegar telefone na rua e é atropelado por motociclista inabilitado em MG

O SAMU foi acionado ao local e constatou que o adolescente apresentava sangramento e suspeita de fratura no tornozelo

Balanço Geral MG|Do R7

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Um adolescente de 14 anos foi atropelado por um motociclista no último sábado (25), no bairro Amorim, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança da rua Joaquim Brabosa registrou o momento do acidente. Na imagem é possível perceber que o menino vai até o meio da rua para pegar um celular que havia caído, na sequência ele é atingido em cheio pelo motociclista. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado ao local e constatou que o adolescente apresentava sangramento e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo, porém estava consciente. A vítima recebeu os primeiros socorros no local, com procedimentos de estabilização e assistência de urgência. Posteriormente, foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da UFU, em Uberlândia. A unidade de saúde não divulgou o estado de sáude De acordo com a Polícia Militar, o autor não possui carteira de habilitação. Ele foi conduzido a uma delegacia, porém foi liberado na sequência. A Polícia Civil investiga o caso.

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