Adolescente tenta pegar telefone na rua e é atropelado por motociclista inabilitado em MG
O SAMU foi acionado ao local e constatou que o adolescente apresentava sangramento e suspeita de fratura no tornozelo
Um adolescente de 14 anos foi atropelado por um motociclista no último sábado (25), no bairro Amorim, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança da rua Joaquim Brabosa registrou o momento do acidente. Na imagem é possível perceber que o menino vai até o meio da rua para pegar um celular que havia caído, na sequência ele é atingido em cheio pelo motociclista. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado ao local e constatou que o adolescente apresentava sangramento e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo, porém estava consciente. A vítima recebeu os primeiros socorros no local, com procedimentos de estabilização e assistência de urgência. Posteriormente, foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da UFU, em Uberlândia. A unidade de saúde não divulgou o estado de sáude De acordo com a Polícia Militar, o autor não possui carteira de habilitação. Ele foi conduzido a uma delegacia, porém foi liberado na sequência. A Polícia Civil investiga o caso.
Últimas
Vídeo de espancamento expõe esquema de ameaças de agiota contra garotas de programa em BH
Além das imagens do espancamento, o suspeito também teria publicado uma fotografia exibindo três armas de fogo
A Hora da Venenosa: Arlindinho é flagrado em casa de swing e Érika Januza apaga fotos do casal
Boatos indicam separação após fotos comprometedoras surgirem
A Hora da Venenosa: Gustavo Mioto é visto com modelo mineira e acende rumores de namoro
Os dois estariam circulando juntos nos bastidores dos últimos shows do artista, o que deu início a especulações sobre um possível romance
Jovem que perdeu a perna após tumor no joelho supera limites e pedala 18 km na Lagoa da Pampulha, BH
Isabela, de 24 anos, passou por cinco cirurgias antes da amputação e agora busca uma prótese para conquistar mais autonomia
Morador prepara feijão em fogão a lenha e provoca incêndio em casa na Grande BH
Fogo começou na cozinha e se espalhou rapidamente pelo imóvel, atingindo a fiação elétrica; bombeiros usaram mais de 30 mil litros de água no combate
Influenciadora é denunciada por maus-tratos contra a filha durante transmissões ao vivo
Mulher teria utilizado drogas na presença de sua filha de três anos; caso está na vara da infância e juventude e é acompanhado pelo Conselho Tutelar
Moradores denunciam aumento de furtos e roubos em Contagem, na Grande BH
Comerciantes relatam prejuízos, arrombamentos e furtos recorrentes que aumentam a sensação de insegurança na região
RECORD na Praça leva serviços gratuitos, lazer e diversão para moradores de BH
Evento ofereceu serviços gratuitos como vacinação, massagens e atividades de lazer para crianças e adultos na Praça Jornalista Eduardo Couri
Após ordem de desocupação, cerca de 50 gatos podem ficar sem abrigo no Centro de BH
Animais vivem em um terreno na Rua dos Tamóios desde a morte da tutora; voluntários têm 30 dias para encontrar uma solução enquanto aguardam apoio da Prefeitura
Miss Universe Brasil tem duas representantes de Minas Gerais pela primeira vez
Edição reunirá número recorde de candidatas, com representantes dos estados e das rotas turísticas brasileiras
Troca de botijão de gás provoca incêndio em restaurante e deixa homem ferido em BH
Funcionário foi socorrido e levado ao Hospital João XXIII com queimaduras; o caso segue sob investigação da Polícia Civil
Tem de tudo nesta rua: Mercadão de Sete Lagoas é tradição, comércio e história
Há 72 anos, o Mercadão reúne 68 lojas, movimenta a economia local e se consolida como ponto de encontro de moradores e turistas
A Hora da Venenosa: Roberto Carlos está internado e vai passar por cirurgia na vesícula
Equipe afirma que cirurgia na vesícula já estava programada e não deve afetar a agenda de shows do cantor
Violência contra mulheres em Belo Horizonte causa indignação após três casos em 24 horas
Capitã Michelle Leão Azevedo é uma das vítimas; sargento Eduardo Abner permanece sob custódia