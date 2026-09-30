Vídeo: Homem morre após disparo acidental de arma na porta de bar em BH
Vítima, de 32 anos, chegou a subir em uma moto após ser baleada, mas caiu no asfalto
Um homem, de 32 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na porta de um bar no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. O caso aconteceu por volta das 14h50 dessa terça-feira (29). Um vídeo registrou o momento do disparo (veja o vídeo abaixo). Segundo as informações mais recentes da Polícia Militar, o dono do estabelecimento contou que vendeu cigarros para a vítima, que estava acompanhada de outro homem. Os dois se sentaram em uma mureta e, pouco depois, o comerciante ouviu disparos. A apuração inicial da PM aponta que a vítima estaria manuseando uma arma quando ocorreu um disparo, que a atingiu em uma das pernas. O homem que estava com ela também teria sido ferido acidentalmente por um tiro na perna.
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