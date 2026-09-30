Logo R7.com
RecordPlus

Vídeo: Homem morre após disparo acidental de arma na porta de bar em BH

Vítima, de 32 anos, chegou a subir em uma moto após ser baleada, mas caiu no asfalto

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Um homem, de 32 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na porta de um bar no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. O caso aconteceu por volta das 14h50 dessa terça-feira (29). Um vídeo registrou o momento do disparo (veja o vídeo abaixo). Segundo as informações mais recentes da Polícia Militar, o dono do estabelecimento contou que vendeu cigarros para a vítima, que estava acompanhada de outro homem. Os dois se sentaram em uma mureta e, pouco depois, o comerciante ouviu disparos. A apuração inicial da PM aponta que a vítima estaria manuseando uma arma quando ocorreu um disparo, que a atingiu em uma das pernas. O homem que estava com ela também teria sido ferido acidentalmente por um tiro na perna.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.