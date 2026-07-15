Vídeo mostra fumaça após explosão que matou trabalhador em fábrica de artifícios

Um trabalhador morreu e dois ficaram feridos após uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio do Monte, a 195 km de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (15). Já é a segunda morte registrada na cidade, em menos de uma semana, envolvendo a fabricação dos artefatos pirotécnicos. Moradores registraram o momento em que uma onda de fumaça se espalhou, após o ocorrido. Os Bombeiros foram acionados para apagar as chamas, que atingiram também uma região de mata próxima à fábrica.