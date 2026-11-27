Vídeo mostra momento em que homem é atropelado durante briga de trânsito na Grande BH Testemunhas relataram que vítima e autor teriam discutido após ultrapassagem na BR - 262, altura de Juatuba

Balanço Geral MG|Do R7 27/11/2026 - 18h49 (Atualizado em 27/11/2026 - 18h49 ) X (Twitter)

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