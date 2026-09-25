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Vídeo: Pneu desgovernado desce rua em alta velocidade e atinge moto estacionada em Divinópolis (MG)

Câmera de segurança registrou o momento; pedestre que passava pela calçada quase foi atingido

Balanço Geral MG|Do R7

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Uma câmera de segurança registrou o momento em que um pneu desceu uma rua desgovernado e atingiu uma motocicleta estacionada em frente a uma padaria, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Nas imagens, a moto aparece parada na via enquanto um homem caminha pela calçada. Segundos depois, o pneu surge em alta velocidade, atravessa o trecho e bate com força na motocicleta. Por pouco, o pedestre também não foi atingido. O homem havia acabado de passar próximo à moto quando o pneu chegou ao local. Com o impacto, a motocicleta foi derrubada. Não há informações sobre feridos nem sobre a origem do pneu.

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