Vídeo: Tentativa de assalto termina em troca de tiros em Contagem; suspeitos fogem e abandonam moto

Uma tentativa de assalto terminou em troca de tiros na manhã desta sexta-feira (23), no bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima seria um soldado da Polícia Militar (PM). Câmeras de segurança registraram a ação. O crime aconteceu por volta das 4h48, na Avenida Pio XII, na altura do número 1608. Segundo as informações preliminares, criminosos tentaram abordar a vítima, mas houve uma troca de tiros durante a tentativa de roubo.