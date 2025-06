Violinista faz show surpresa em ônibus e emociona passageiros em Belo Horizonte

Durante um trajeto de ônibus na linha 5401 em direção a região da Pampulha, na quinta-feira (5), Ana Júlia Cargnelutti Guarnieri, de 22 anos, encantou passageiros com uma apresentação de violino. A iniciativa partiu do motorista Diógenes, que, ao notar o instrumento, convidou Ana para tocar. A performance espontânea foi capturada em vídeo e viralizou nas redes sociais, tornando a viagem um momento inesquecível.



Ana, que toca violino desde os sete anos, compartilhou sua paixão pela música, e Diógenes, com quase 30 anos de experiência como motorista, celebrou a alegria trazida ao seu dia a dia.



