Vizinho mata jovem de 21 anos após suspeita de furtos em Contagem (MG)

Um homem de 21 anos foi morto a golpes de faca por um vizinho no bairro Kennedy, em Contagem, na Grande BH. Segundo relatos, a vítima teria aproveitado a ausência do autor para furtar objetos de sua casa.



O crime aconteceu na rua em frente ao conjunto de barracões onde ambos moravam. A vítima chegou a ser socorrida para a UPA do bairro Ressaca, mas não resistiu aos ferimentos.



Após o ataque, o suspeito, de 20 anos, fugiu, mas se entregou à polícia por telefone e foi preso em flagrante. Testemunhas disseram que a motivação teria sido vingança, já que a vítima praticava pequenos furtos na comunidade, inclusive em casas de parentes do agressor.



O caso foi registrado como homicídio, e a investigação seguirá para apurar todas as circunstâncias do crime.



