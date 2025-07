Bebê nasce dentro de carro em um dos cruzamentos mais movimentados de Belo Horizonte Alexandra da Silva estava a caminho de uma maternidade particular quando a bolsa estourou; mãe e bebê passam bem Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 31/07/2025 - 12h03 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Mulher deu à luz dentro de carro em cruzamento movimentado em BH.

Alexandra da Silva Mateus Rocha estava a caminho da maternidade quando a bolsa estourou.

PM prestou atendimento e escoltou a família até a maternidade Neocenter.

Mãe e bebê estão bem e seguem internados, enquanto o filho mais velho de Alexandra completa dois anos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alexandra estava a caminho de uma maternidade particular quando a bolsa estourou Reprodução/Record Minas

No cruzamento das avenidas Nossa Senhora do Carmo e Contorno, um dos pontos mais movimentados da Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, uma situação inusitada chamou a atenção na manhã desta quinta-feira (31). Uma mãe, em trabalho de parto, pariu o segundo filho dentro de um carro.

Alexandra da Silva Mateus Rocha, de 28 anos, mora em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana da capital, e estava a caminho de uma maternidade particular quando a bolsa estourou.

Uma viatura da PM (Polícia Militar), que passava pelo local, prestou o primeiro atendimento e escoltou a família até a maternidade.

“O cordão foi cortado no carro, na porta da maternidade, pela pediatra. Pensando no bem estar do bebê e da mãe, o primeiro atendimento foi feito ainda no veículo, tanto pela pediatra quanto pela obstetra”, contou a maternidade Neocenter.

‌



Mãe e bebê passam bem, mas seguem internados na maternidade, que fica no bairro Cruzeiro, também na região Centro-Sul da cidade. O filho primogênito de Alexandra, o Benício, completa dois anos nesta sexta-feira (1°).

Veja um vídeo registrado pela mãe logo após o parto:

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp