Caso de gripe aviária é detectado em galinha doméstica na Grande BH

RESUMO DA NOTÍCIA Gripe aviária é confirmada em uma galinha doméstica em Esmeraldas, MG.

O caso não está relacionado a granjas comerciais nem à produção alimentar em larga escala.

A prefeitura está adotando medidas para controle e prevenção da doença em parceria com órgãos competentes.

Transmissão para humanos é rara, mas pode acontecer em situações específicas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Executivo municipal afirmou que continua acompanhando a situação, em parceria com os órgãos competentes Taktá

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) confirmou mais um caso de gripe aviária em Minas Gerais. O novo foco foi identificado em Esmeraldas, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a pasta, a infecção foi diagnosticada em uma galinha doméstica, criada para subsistência, e não tem relação com granjas comerciais ou com a produção alimentar em larga escala.

A prefeitura informou que está “adotando todas as medidas necessárias para a apuração dos fatos, controle da situação e prevenção de novos casos de Influenza Aviária (H5N1) no município”.

O caso é acompanhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Esmeraldas e pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade, em conjunto com o IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária).

“As equipes técnicas do IMA, em atuação no território municipal desde a confirmação do caso, estão trabalhando de forma integrada com as equipes da Administração Municipal no monitoramento da área afetada, bem como na aplicação das medidas sanitárias preventivas, conforme os protocolos estabelecidos pelos órgãos de vigilância animal e saúde pública”, informou a prefeitura.

‌



O Executivo municipal afirmou que continua acompanhando a situação, em parceria com os órgãos competentes, adotando todas as providências necessárias para o controle e prevenção de novos registros da doença.

“Todas as ações adotadas seguem o Plano de Contingência da IAAP, elaborado em 2022 em parceria entre União, Estados e o setor produtivo, diante do avanço da doença na América do Sul. Cabe informar que não há comprometimento da produção avícola do estado, nem implicações comerciais, uma vez que o foco detectado foi em uma criação de aves de subsistência”, informou o Governo de Minas.

‌



Outros casos em Minas

O Governo de Minas decretou, em maio deste ano, situação de emergência após a detecção da gripe aviária em Mateus Leme, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Na época, aves ornamentais foram infectadas com a doença. O decreto ficará em vigor até novembro.

Além da medida, o governo descartou preventivamente 450 toneladas de ovos, fornecidos por uma granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde a doença também foi detectada. Os ovos seriam utilizados para fecundação e criação de aves, não para o consumo. Além disso, materiais que tiveram contato com os produtos contaminados também serão destruídos.

‌



Segundo a Seapa (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), a transmissão da gripe aviária das aves para os humanos não é comum, mas pode ocorrer em pessoas expostas a uma grande carga viral ou que estejam com baixa imunidade. Ainda segundo a pasta, a influenza não é transmitida pelos alimentos, desde que eles sejam bem cozidos.

