BH abre passagem de Andrea Bocelli pelo Brasil com turnê que celebra os 30 anos de carreira Tenor italiano vai subir ao palco ao lado do filho Matteo Bocelli e da cantora brasileira Sandy, no Mineirão, nesta sexta-feira (17)

Esta é a primeira vez que o tenor se apresenta na capital mineira (Divulgação/FleishmanHillard)

Belo Horizonte foi a cidade brasileira escolhida para abrir a série de shows de Andrea Bocelli no Brasil, com a turnê Andrea Bocelli 30th Anniversary, que celebra os 30 anos da carreira do tenor italiano. O show acontecerá nesta sexta-feira (17), a partir das 21h, no estádio Mineirão, cartão-postal da capital mineira.

O show na capital mineira contará com a participação de Matteo Bocelli, filho do tenor, e da brasileira Sandy, parceira de longa data de Bocelli. A história dos dois começou em 1997, quando gravaram juntos o sucesso “Vivo Per Lei” e, desde então, tiveram diversos encontros em turnês do italiano, incluindo o especial “Love in Portofino”, quando o Bocelli cantou em português pela primeira vez, com a canção “Corcovado” de Tom Jobim.

Com mais de 90 milhões de discos vendidos no mundo, Bocelli é considerado um dos ícones mundiais da música. O reconhecimento do tenor se fortaleceu há 20 anos, em 1994, quando venceu o clássico Festival de Música de Sanremo, na Itália.

A lista de aclamação inclui prêmios como três Clássicas Brit Awards, o Global Awards na categoria melhor artista clássico, seis indicações ao Grammy e seis indicações ao Grammy Latino.

No final de 2022, Bocelli lançou o álbum “A Family Christmas”, de canções religiosas e natalinas ao lado de seus dois filhos, Matteo e Virginia, além de três novas produções de ópera - Lucia di Lammermoor, La Forza del destino e Otello.

Os concertos no Brasil contarão também com a participação da Orquestra Jovem do Estado e o Coral Jovem do Estado de São Paulo. Ambos são ligados à Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP) Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado. Os grupos têm uma proposta não apenas artística, mas forte função pedagógica. A Orquestra Jovem do Estado tem direção musical do maestro Cláudio Cruz e o Coral Jovem do Estado é regido por Tiago Pinheiro, com preparação vocal de Marília Vargas.

Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, o tenor já realizou cinco turnês no Brasil, a última em 2018.

Veja os locais por onde a turnê de Andrea Bocelli vai passar no Brasil

Os ingressos estão à venda pela plataforma Evetim, neste link.

BELO HORIZONTE

Data: 17/05/2024

Local: Estádio Mineirão Endereço: Av. Antônio Abrahão Caran, 1001 - Belo Horizonte/MG

Horário: 21h

Classificação etária: 16 anos

BRASÍLIA

Data: 21/05/2024

Local: Arena BRB

Endereço: Estádio Nacional - Eixo Monumental - SRPN

Horário: 21h Abertura dos portões: 17h

Classificação etária: 16 anos

SÃO PAULO

Data: 25 e 26/05/2024

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP

Horário: 21h (sábado, dia 25) e 19h (domingo, dia 26)

Abertura dos portões: 17h (sábado, dia 25) e 15h (domingo, dia 26)

Classificação etária: 16 anos

