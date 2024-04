Minas Gerais |Do R7

BH vai ter sete centros de saúde de plantão no fim de semana para casos de dengue Unidades vão reforçar os postos extras criados para atender pacientes com sintomas de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Durante o sábado (06) e o domingo (07), sete centros de saúde vão permanecer abertos em Belo Horizonte, para atender, prioritariamente, pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. (Veja a lista abaixo)

De acordo com a prefeitura, não haverá aplicação de vacinas nesses dias. As unidades vão funcionar das 07h às 19h.

Veja a lista de centros de saúde:

Regional Leste

• Centro de Saúde Vera Cruz

Praça Padre Léo Verheyen, 36 - Vera Cruz

Regional Nordeste

• Centro de Saúde São Paulo

Rua Aiuruoca, 455 - Bairro São Paulo

• Centro de Saúde Conjunto Paulo VI

Rua das Almas, 122 - Conjunto Paulo VI

Regional Norte

• Centro de Saúde Floramar

Rua Igaraúnas, 15 - Floramar

Regional Pampulha

• Centro de Saúde Santa Terezinha

Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha

Regional Venda Nova

• Centro de Saúde Rio Branco

Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco

• Centro de Saúde Jardim Europa

Rua Edimburgo, 140 - Jardim Europa

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de monitoramentos da demanda por atendimento, é determinada a quantidade de centros abertos para a população. Ainda de acordo com o órgão, em 9 e 10 de março, foram 3.028 pessoas assistidas pelas unidades de saúde. Já entre 30 e 31 do mesmo mês, foram registrados 1.775 atendimentos. Uma diminuição de 41% na busca por cuidados médicos.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, para atender as regionais Barreiro, Centro-Sul e Noroeste, os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs) vão seguir em funcionamento. Já os atendimentos da regional Oeste, serão mantidos no hospital temporário. Ainda segundo a PBH, há outra unidade momentânea em Venda Nova e um hospital de campanha na região norte.

Os endereços de todas as unidades, assim como os horários de funcionamento, estão disponíveis no portal da prefeitura.

