BR-040 segue parcialmente interditada após incêndio em caminhão em Paraopeba Trânsito no sentido Belo Horizonte, na altura do km 436, foi parcialmente liberado; congestionamento atingiu 7 km Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 30/03/2025 - 20h03 (Atualizado em 30/03/2025 - 20h03 )

Os motoristas que trafegam pela BR-040, na altura do km 436, em Paraopeba, região Central de Minas Gerais, enfrentam interdições parciais na noite deste domingo (30). Durante a tarde, um caminhão carregado de trigo pegou fogo, espalhando a carga pela pista e causando a interdição total do sentido Belo Horizonte.

Um caminhão carregado de trigo pegou fogo causando a interdição da BR-040 no sentido Belo Horizonte

O trânsito começou a ser liberado parcialmente por volta das 19h30, mas o congestionamento na região chegou a cerca de 7 quilômetros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar da grande quantidade de fumaça no local, ninguém ficou ferido. A equipe aguarda uma retroescavadeira para concluir o rescaldo do incêndio e a retirada completa da carga da pista.

As causas do incidente ainda estão sendo investigadas. As autoridades seguem atuando para liberar o trecho afetado e normalizar o tráfego, mas não há previsão para a reabertura total da rodovia. Motoristas devem redobrar a paciência e atenção ao passar pelo local.