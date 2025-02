Calorão marca o domingo (16) em Minas Gerais, em BH a máxima deve chegar aos 33ºC Além das temperaturas elevadas, o dia será de clima bem seco, com umidade relativa mínima do ar em torno de 25% Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 16/02/2025 - 09h50 (Atualizado em 16/02/2025 - 10h03 ) twitter

Os mineiros vão enfrentar neste domingo (16), um dia de calor intenso e clima seco em grande parte de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia Inmet), o céu fica claro a parcialmente nublado na maioria das regiões do Estado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas apenas no Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes.

Temperatura deve chegar aos 33°C na capital, segundo o Inmet

Em Belo Horizonte, o domingo será de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A temperatura deve variar entre a mínima de 18ºC registrada na madrugada e atingir máximas de 33ºC durante a tarde. A umidade do ar deve ficar muito baixa, o que exige cuidados especiais, como hidratação constante e evitar exposição ao sol nos horários mais críticos, entre 10h e 16h.

Já no interior de Minas Gerais, as temperaturas tendem a ser ainda mais altas, com máximas na casa dos 37ºC em algumas áreas. No Sul e Sudoeste do Estado, além do calor, há a possibilidade de pancadas de chuva rápidas e trovoadas isoladas, que podem trazer alívio temporário ao calor.

Dicas para enfrentar o domingo de calorão:

Hidrate-se : Beba água regularmente e evite bebidas alcoólicas ou com cafeína, que podem desidratar.

: Beba água regularmente e evite bebidas alcoólicas ou com cafeína, que podem desidratar. Proteja-se do sol : Use protetor solar, chapéus e óculos escuros, principalmente se for ficar ao ar livre.

: Use protetor solar, chapéus e óculos escuros, principalmente se for ficar ao ar livre. Evite atividades físicas intensas : Opte por exercícios no início da manhã ou no fim da tarde, quando o calor está mais ameno.

: Opte por exercícios no início da manhã ou no fim da tarde, quando o calor está mais ameno. Cuidado com a umidade baixa: Utilize umidificadores ou bacias com água em ambientes fechados para evitar o ressecamento do ar.

Ainda de acordo com o Inmet, o domingo promete ser um dia típico de verão em Minas Gerais, com muito sol e calor. A população deve ficar atenta às condições climáticas e adotar medidas para se proteger dos efeitos do tempo seco e das altas temperaturas.