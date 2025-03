Caminhão perde freios e derruba poste em cruzamento de avenidas movimentadas de Venda Nova, na capital mineira Por sorte ninguém se feriu gravemente; acidente aconteceu quando fluxo de veículos estava tranquilo Minas Gerais|Nubia Roberto, da Record Minas 23/03/2025 - 09h37 (Atualizado em 23/03/2025 - 09h37 ) twitter

Com o impacto da batida, um poste de energia caiu deixando clientes sem luz Mayara Folco/Record Minas

O acidente aconteceu pouco depois das nove horas da noite desse sábado (22). O caminhão que transportava peças para montagem de barracas de feira livre, seguia pela Avenida Vilarinho, altura do bairro Flamengo, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Quando o condutor percebeu que os freios haviam apresentado problema, tentou jogar a direção para a lateral da pista mas acabou atingindo a traseira de um carro.

De acordo com a Polícia Militar que entregou a ocorrência no Detran (Departamento Estadual de Trânsito), motorista do caminhão de 41 anos relatou que quando percebeu que algo grave pudesse ocorrer, conseguiu apenas desviar a direção para que não atingisse o carro dirigido por uma mulher de 59 anos que estava parado no semáforo.

Ainda conforme relatos do motorista da carga aos policiais, ele só parou quando atingiu um poste da Cemig tombando na sequência. Após o tombamento, o poste caiu arrastando fiação e a carga ficou espalhada pela pista. Apenas um passageiro do caminhão de 24 anos sofreu corte leve no braço, mas dispensou encaminhamento hospitalar.

‌



Mesmo diante da tentativa de desviar do carro, veículo sofreu avarias na traseira e precisou ser periciado. Estiveram no local equipes da Cemig e pericia da Polícia Civil. A ocorrência foi encerrada por volta das onze horas da noite.

Neste momento uma equipe de manutenção pesada da Cemig está na região preparando material para troca do poste e emenda dos cabos. Cinquenta residências estão sem luz e a previsão para finalização do serviço é até o fim da tarde deste domingo, informou a Cemig.