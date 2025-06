Carreta com 35 mil litros de etanol que afundou na represa de Três Marias ainda não foi retirada Veículo permanece encalhado no local desde sexta-feira; equipes trabalham para evitar danos ambientais. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 29/06/2025 - 18h52 (Atualizado em 29/06/2025 - 18h52 ) twitter

Uma carreta bitrem carregada com 35 mil litros de etanol continua encalhada na represa de Três Marias, no município de Morada Nova de Minas, Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (27), durante o processo de embarque em uma balsa.

Carreta permanece encalhada desde sexta-feira; equipes trabalham para evitar danos ambientais Corpo de Bombeiros/ divulgação

Apesar das tentativas de remoção, até a noite deste domingo (29), o veículo seguia encalhado na represa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD) foi deslocada de Belo Horizonte para atuar na ocorrência, em parceria com outros órgãos responsáveis pela proteção ambiental.

A prioridade é evitar que a carga de etanol comprometa o ecossistema local. Até o momento, não houve registro de vazamento do combustível na represa. Além dos bombeiros, a seguradora do veículo e uma empresa especializada em emergências ambientais estão no local conduzindo o transbordo da carga.

Técnicos estão utilizando equipamentos específicos para estabilizar o veículo e transferir o combustível para outro transporte de forma segura, antes que novas tentativas de remoção sejam realizadas.

A represa de Três Marias é uma fonte de água e renda para a região, sendo amplamente utilizada para pesca e abastecimento, o que reforça a urgência das ações para conter qualquer impacto ambiental.