Carro bate em árvore, capota e passageiro morre após ficar preso às ferragens em BH Causa da batida ainda é desconhecida e será investigada; motorista foi encaminhado ao hospital e trânsito ficou parcialmente interditado Minas Gerais|Kiuane Rodrigues, da RECORD MINAS 01/03/2025 - 11h04 (Atualizado em 01/03/2025 - 11h04 )

Causa da batida ainda é desconhecida e será investigada Reprodução/RECORD MINAS

O passageiro de um carro morreu, na manhã deste sábado (1°), depois que o veículo bateu em uma árvore e capotou na avenida Carlos Luz, no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima tinha 27 anos. O motorista foi encaminhado ao hospital.

O acidente aconteceu próximo ao Cemitério da Paz. Leonardo, coveiro que trabalha no local, foi a primeira pessoa a chegar na batida. O motorista estava desacordado fora do veículo e a vítima estava presa às ferragens.

O volante do carro e uma das portas voaram para fora do veículo, as lanternas foram parar do outro lado da avenida e o estepe dentro do cemitério. O carro ficou completamente destruído.

O trânsito ficou parcialmente interditado para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O corpo do passageiro foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal).

No veículo, havia uma lata de cerveja. Segundo Leonardo, o motorista estava com cheiro forte de bebida alcoólica.

Um dos pneus do carro estava em condições ruins e pode ter contribuído para o acidente. A causa da batida ainda é desconhecida e será investigada.