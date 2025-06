Cavalo é resgatado de atoleiro em operação delicada no Sul de Minas Animal ficou preso em buraco com água e barro em área rural de Alfenas; bombeiros trabalharam por duas horas para salvá-lo Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 22/06/2025 - 17h29 (Atualizado em 22/06/2025 - 17h29 ) twitter

Um cavalo foi resgatado de um atoleiro em uma área rural de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, na tarde deste domingo(22). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o animal atolou em um buraco com água e barro e não conseguiu sair sozinho, tornando a operação de resgate bastante delicada.

Animal ficou preso em buraco com água e barro em área rural de Alfenas; bombeiros trabalharam por duas horas para salvá-lo Corpo de Bombeiros/divulgação

Os bombeiros foram acionados por volta das 13h e mobilizaram uma equipe equipada com ferramentas especializadas para o salvamento. Durante cerca de duas horas, os militares trabalharam com cautela para evitar ferimentos no animal.

Apesar da situação desafiadora, o cavalo foi retirado com sucesso e sem machucados. Após o resgate, ele foi entregue ao responsável, que acompanhou a operação.