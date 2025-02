Ciclista mineiro assassinado em bairro nobre de São Paulo será velado em Belo Horizonte Vitor Medrado morreu após um latrocínio no bairro Itaim Bibi; suspeitos ainda não foram identificados pela polícia Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS, com RECORD 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 02h00 ) twitter

Polícia investiga assassinato de ciclista durante assalto em São Paulo

O corpo do ciclista mineiro de alto rendimento morto durante um assalto em São Paulo será velado e enterrado, na manhã deste sábado (15), no Cemitério da Paz, na região Noroeste de Belo Horizonte.

Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, saiu de casa no início da manhã de quinta-feira (13) para treinar com um aluno. As imagens registradas por um circuito de segurança captaram o momento em que a vítima foi abordada. Ele estava parado no meio fio digitando no celular, quando dois homens chegaram em uma moto. Os suspeitos atiraram, esperaram o atleta cair, roubaram o celular e fugiram.

Um outro ciclista, que é médico, assistiu a cena e prestou os primeiros socorros. Vitor foi atingido no pescoço e socorrido para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

O caso aconteceu em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, bairro nobre da Zona Sul da capital paulista, e chocou pela agressividade. O local é muito frequentado por ciclistas, já que é acesso à ciclovia do Rio Pinheiros e ao Parque Linear Bruno Covas.

Os criminosos levaram apenas o celular da vítima. A bicicleta, avaliada em R$ 30 mil, ficou no local. A polícia investiga o caso como latrocínio e nenhum suspeito foi identificado até o momento. Uma cerimônia de despedida foi realizada no Cemitério do Pacaembu, em São Paulo, na sexta-feira (14).

O atleta era casado com Jaquelini Pereira dos Santos. A enfermeira tinha o costume de acompanhar o marido no ciclismo. “Eu só não estava com ele hoje [quinta-feira] porque eu tinha uma reunião de trabalho e teria que estar muito cedo no escritório. Se não eu estaria com ele”, lembrou.

O casal fazia planos futuros que foram interrompidos pela tragédia. “Eu amo ele, já estou com saudade. A melhor pessoa que eu podia ter do meu lado. Não sei o que fazer”, declarou ao recordar do marido.

Amigos e parentes homenagearam Medrado durante uma manifestação velório em São Paulo. Com palmas e orações, o grupo pediu por maior presença policial em locais estratégicos da cidade.

