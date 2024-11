“Era uma irmã que preocupava com todos”, conta irmã de mulher morta por sobrinho na Grande BH

“Era uma irmã que preocupava com todos nós”, contou a irmã de mulher morta e estuprada pelo sobrinho, de 22 anos, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo da vítima, de 47 anos, foi enterrado nesta segunda-feira (25). Ela foi encontrada enrolada em um lençol e com marcas de sangue.



O suspeito foi preso após confessar o crime neste sábado (23). Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima estavam tentando falar com ela durante o dia, mas não conseguiram. Eles, então, arrombaram a porta da casa dela e acharam a mulher morta.



O homem afirmou aos militares que sufocou a mulher com um pano, amarrou ela e a estuprou. Depois, ele enrolou o corpo em um lençol e teria tentado levar para outro lugar, mas não conseguiu. Ele contou que, após o crime, pegou um botijão de gás da casa da tia e vendeu por R$ 90.



Parentes e amigos de Rosinei Quirino ainda parecem não acreditar na brutalidade, com a qual ela foi morta e por alguém tão próximo.