Ex-padre é preso como suspeito de estuprar crianças em MG

A Polícia Civil prendeu um ex-padre, de 77 anos, acusado de estuprar crianças durante quase 40 anos. Os casos estariam acontecendo desde a década de 80. O sacerdote foi preso na casa dele na cidade de Juatuba, na região metropolitana de BH. Segundo a investigação, o local que seria palco da maior parte dos crimes sexuais é um sítio localizado na cidade de Tiros, quase 350 Km da capital mineira. A propriedade foi vendida em 2021, quando as denúncias vieram à tona. A Polícia Civil conseguiu identificar o endereço em que o idoso vivia atualmente a partir da denúncia de uma mulher que teria sido violentada na infância. Até o momento, 10 vítimas prestaram depoimento, mas os policiais estimam que possam ser mais de 50 mulheres e meninas violentadas, todas com idades entre 3 e 11 anos quando os crimes teriam acontecido. O homem teve a prisão preventiva decretada e vai responder por estupro de vulnerável. Ele está afastado do sacerdócio desde 2021, segundo a Arquidiocese de Belo Horizonte a decisão é definitiva a partir do Vaticano.