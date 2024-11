Homem é morto e outro preso após furtarem moto em Contagem (MG)

Dois homens, de 20 e 23 anos, furtaram uma moto no bairro Arvoredo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo, porém, tinha rastreador e a partir do aparelho o dono da moto furtada, acompanhado de um amigo, decidiu ir atrás dos suspeitos para ‘acertar as contas. Ao encontrar o veículo, o homem atirou nos suspeitos. Um deles morreu ainda no local. O outro foi contido e ficou esperando pela chegada da polícia, que foi chamada pelo autor dos disparos. Veja a reportagem completa acima.