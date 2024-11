Homem morto em estação de ônibus foi espancado por causa de fake news, aponta polícia

A Polícia Civil deu detalhes da morte de um homem, de 45 anos, registrada na estação de ônibus do bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime foi no dia 8 de novembro. O circuito de segurança mostra várias pessoas espancando a vítima. Segundo a delegada, Marcos Antônio Batista morreu por causa de uma fake news. Ele era um trabalhador e não tinha antecedentes criminais. Uma mulher teria espalhado a notícia, de que ele estava em um quarto com crianças, praticando atos obscenos. Ainda de acordo com a investigação, o crime não existiu. Veja a reportagem completa no vídeo acima.