Influenciadora é presa por golpe com venda de perfumes de luxo falsificados

A influenciadora Nayara Macedo foi presa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, após ser acusada de vender produtos falsificados pela internet. Vítimas, como a advogada Sirlene Nunes, de Belo Horizonte, relataram terem recebido mercadorias diferentes das anunciadas e enfrentarem ameaças quando tentaram denunciar. "Ela já foi debochada e falou comigo que não ia devolver o valor", contou a mulher. A Polícia Civil de São Paulo investigava Nayara desde 2023. O caso ganhou maior repercussão após a influenciadora afirmar ter participado de uma festa com Neymar, alegando, estar grávida do jogador. Sirlene conseguiu reaver valores para 22 vítimas e levou o caso à Justiça por danos morais.



