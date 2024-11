Moradores sofrem com onda de crimes e pedem reforço policial no bairro Serra, em BH

Moradores de um prédio no bairro Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte, estão incomodados com a crescente insegurança na área. Na noite de quinta-feira (14), criminosos invadiram o local pela segunda vez em uma semana e arrombaram o quarto da garagem, onde vive um morador que está viajando. Este foi o oitavo assalto registrado no prédio nos últimos três anos, o que tem gerado ainda mais preocupações entre os residentes, que cobram maior policiamento e segurança na região. Veja a reportagem completa no vídeo acima.