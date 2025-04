Mulher denuncia agressões de ex-marido durante 21 anos de casamento em Minas

Uma mulher, moradora de Contagem, na região metropolitana de BH, denuncia a violência que sofre do ex-marido. Segundo ela, durante os 21 anos de casamento, as agressões físicas e sexuais eram recorrentes. Desde que se separaram, há dois anos, a situação continuou. Além disso, o homem tem se recusado a ajudar financeiramente os três filhos do casal.