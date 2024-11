Polícia Civil conclui que morte em acidente de carro foi consequência de latrocínio

Em agosto deste ano, um homem morreu em um acidente de trânsito no bairro Jardim Atlântico, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (15), a Polícia Civil concluiu o inquérito. Segundo as investigações, a vítima faleceu após o acidente, mas tentou fugir de um assalto. Por isso, o delegado classificou o caso como latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Segundo a PC, o assalto foi cometido por travestis com quem ele se relacionava, que costumam assaltar e extorquir os clientes. Veja a reportagem completa no vídeo acima.