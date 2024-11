Polícia indicia homem que espancou cachorro com pedaço de madeira na Grande BH

Um homem foi indiciado pela polícia por maus-tratos contra dois cães, no bairro Perobas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o delegado Raphael Boechat, responsável pelo caso, a violência aconteceu depois de um descontrole emocional.



O suspeito foi identificado como Breno Oliveira de Souza, de 32 anos. Segundo a polícia, o caso aconteceu em outubro. Ele também teria ameaçado o vizinho que o denunciou as agressões.



O vídeo mostra ele arrastando dois cachorros pela rua. Um é puxado pela pele do pescoço. Depois, o outro é agredido com um pedaço de madeira.



De acordo com a polícia, um dos animais pertence à mão do suspeito, teria fugido e cruzado com uma cadela na rua. Ao ver a cena, ele começou a agredir os cachorros para separar os dois.



Em depoimento à polícia, o homem confessou o crime. Breno aguarda o andamento do processo em liberdade, já que não tem antecedentes criminais.



A pena prevista para o crime é de cinco anos de prisão. Após a conclusão do inquérito, a Polícia Civil pediu à justiça pela decretação de medidas cautelares para o investigado. Entre elas, estão a proibição de frequentar a rua onde ocorreu o fato, manter contato com a testemunha e ser tutor do animal.



O cão agredido com o pedaço de pau passou por atendimento veterinário e foi encaminhado para adoção.