Prisão de pastor acusado de matar adolescente na Grande BH é convertida em preventiva

A prisão de João das Graças Pachola, de 54 anos, foi convertida em preventiva pela Justiça. O homem é réu confesso pelo assassinato de Stefany Vitória, de apenas 13 anos, e foi preso nesta terça-feira (11). A Polícia Civil, inicialmente, abordou o caso como um desaparecimento. Mas, após dois dias de buscas, o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência em uma área de mata na cidade de Esmeraldas, na Grande BH. O pai de Stefany reconheceu a filha no IML (Instituto Médico Legal) e o corpo da adolescente será sepultado no cemitério Parque da Colina, em BH.