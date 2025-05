'Tenho sede de vingança', diz bilhete de homem suspeito de matar o pai em BH

Um jovem de 23 anos suspeito de assassinar o próprio pai e o gato de estimação da família em Belo Horizonte havia publicado em suas redes sociais desenhos que premeditaram os crimes dois dias antes do ocorrido. As imagens mostravam animal sendo torturado.



O corpo do pai do suspeito, Geraldo Afonso de Sá, um policial civil aposentado, foi enterrado nesta segunda-feira (19) na capital mineira. Depois do ataque, o jovem fugiu nu pelas ruas do bairro onde morava e foi contido e preso por policiais militares enquanto proclamava frases desconexas. A polícia investiga as alegações de que o suspeito sofria de problemas psicológicos e vinha de uma internação psiquiátrica recente. Ao ser preso, o jovem estava com a cabeça raspada e com desenhos no rosto. Um amigo acredita que ele tenha se inspirado no personagem de um jogo eletrônico, baseado na mitologia grega.



A Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar o caso. O jovem de 23 anos deve responder por homicídio qualificado e maus-tratos.



