Violência doméstica e atropelamento: empresário suspeito de matar gari em BH tem histórico criminal

Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito do assassinato do gari Laudemir, em Belo Horizonte, possui um histórico extenso de violência, conforme registros da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em 2003, ele foi encaminhado ao juizado especial criminal por agredir uma mulher. Dois anos depois, voltou a ser conduzido a uma delegacia por um caso de violência doméstica contra a ex-noiva, que teve as costelas mordidas pelo agressor, segundo ocorrência policial. Em 2011, René atropelou uma mulher de 50 anos no bairro Recreio dos Bandeirantes, na capital fluminense. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Na ocasião, ele foi acusado de homicídio culposo por dirigir em alta velocidade. Em 2021, Renê foi investigado por violência doméstica contra sua ex-mulher. Conforme depoimento da vítima, ele teria ameaçado e causado lesões corporais graves, em desavenças relacionadas ao divórcio, especialmente sobre a partilha de bens e pensão alimentícia.



