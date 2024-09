Com estiagem na Grande BH, reservatório está no menor nível dos últimos cinco anos Apesar de estar com 62% da capacidade de armazenamento, a Copa afirma que a situação ainda não é crítica

Minas Gerais|Do R7, com Record Minas 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



