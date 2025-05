Confusão em rooftop de BH deixa feridos e seis pessoas são conduzidas à delegacia Briga teria iniciado porque um grupo de pessoas ocupou uma mesa que seria reservada a um aniversariante Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 11/05/2025 - 16h10 (Atualizado em 11/05/2025 - 16h10 ) twitter

Confusão em rooftop deixa feriados e seis pessoas são conduzidas à delegacia Redes Sociais

Quatro pessoas ficaram feridas durante uma confusão em um rooftop localizado no bairro São Luiz, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite deste sábado (10). Ao todo seis pessoas foram conduzidas para a delegacia.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão teria iniciado quando algumas pessoas teriam se apropriado de uma mesa onde um grupo de pessoas comemorava um aniversário.

Um vídeo feito por frequentadores do local mostra parte da confusão. Na gravação, seguranças do rooftop atuam para conter algumas pessoas. Um dos frequentadores chega a cair na escada do estabelecimento e os seguranças continuam batendo nele mesmo caído no chão.

Ainda segundo o boletim, uma das pessoas que teria se apropriado da mesa que estaria no espaço do aniversário teria avisado que o grupo dele “era do crime”. Foi o que bastou para que o aniversariante, de 39 anos, acionasse a segurança do espaço.

Segundo testemunhas, a confusão tomou grandes proporções quando uma segurança feminina teria agredido uma convidada do aniversariante, de 29 anos, com um soco no rosto.

A mulher teria sido expulsa juntamente com o aniversariante e outros dois convidados, sendo uma mulher de 39 anos e um homem de 31 anos.

Aos militares, dois seguranças contaram que foram chamados via rádio apenas para separar uma confusão generalizada na casa.

Por meio de nota, o Rooftop Pampulha informou que a equipe de segurança “agiu para conter uma situação de conflito com o objetivo de proteger a integridade dos demais clientes e colaboradores”. Ainda no texto, o estabelecimento reforçou que preza pela segurança, pelo respeito e pela integridade de todos que frequentam e que repudia "qualquer forma de violência, seja de clientes, colaboradores ou terceiros”. O rooftop pontuou que está apurando os fatos “inclusive com o suporte das imagens de segurança, para tomar as medidas cabíveis”.

