Coronel da PM é homenageado por filhas em vídeo emocionante ao se aposentar em MG Militar aposentou após 30 anos de serviço e foi "convocado a voltar para casa" em mensagem emocionante Minas Gerais|Do R7 21/04/2025 - 16h55 (Atualizado em 21/04/2025 - 16h55 )

Coronel foi recebido pelas filhas ao chegar no Batalhão pela última vez Reprodução/Record Minas

O Coronel Godinho, comandante do batalhão de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, recebeu uma surpresa das filhas e dos colegas no seu último dia de corporação. O militar aposentou após 30 anos de serviço. As filhas do Coronel participaram da homenagem lendo mensagens emocionantes que destacaram sua dedicação e amor à profissão. “Papai, o senhor está sendo convocado a voltar para casa após trinta anos de serviço na Polícia Militar. Estamos aqui de braços abertos para recebê-lo. O senhor copiou a mensagem?”, disse uma das filhas.

Em outro momento do vídeo, a filha mais velha do Coronel continua a homenagem dizendo: “O senhor cumpriu a missão com honra, coragem e humildade. Deixará saudade. Estamos aqui para te auxiliar a pendurar os coturnos”.

Emocionado, o Coronel expressou sua gratidão a todos, afirmando: “Obrigado a toda a tropa, a todos os militares por me fazer essa homenagem. Deus abençoe vocês. Obrigado de coração”. O Coronel foi recebido pelas filhas ao chegar no Batalhão pela última vez.

Veja a homenagem no vídeo abaixo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

