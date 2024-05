Corpo de ciclista desaparecida é achado com sinais de violência no interior de MG Vítima estava abandonada em uma estrada na zona rural de Matipó; suspeito teria embarcado em ônibus com a bicicleta da jovem

Minas Gerais|do R7 07/05/2024 - 21h04 (Atualizado em 07/05/2024 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share