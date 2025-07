Corpo de mineiro esfaqueado no Rio de Janeiro será sepultado nesta sexta (18), em Belo Horizonte Principal suspeito do crime é um colega de trabalho da vítima; ele tentou ocultar o corpo em uma geladeira Minas Gerais|Bruno Paz*, da RECORD MINAS 17/07/2025 - 19h04 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h06 ) twitter

O assassinato de Thiago aconteceu no último domingo (13)

Thiago Lourenço Morgado, de 36 anos, será sepultado nesta sexta-feira (18), em Belo Horizonte, após ser brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. O suspeito de ter cometido o crime é Bruno Guimarães da Cunha, com quem a vítima dividia um imóvel e trabalhava na mesma padaria.

O assassinato de Thiago aconteceu no último domingo (13) e o colega tentou ocultar o corpo dentro de uma geladeira, além de cozinhar parte dos restos mortais e descartar outra parte no vaso sanitário.

A irmã de Thiago, Jancilaine, sentiu falta do irmão e foi até a casa dele na comunidade São Carlos, no bairro Estácio, na região Central da capital carioca. Quando ela chegou ao local, nessa quarta-feira (16), encontrou o corpo de Thiago dentro da geladeira da casa em que ele morava.

Suspeito

Em primeiro momento, Bruno teria dito que Thiago havia se mudado, porém, a família já havia sido informada que ele estava desaparecido. A falta de informações do paredeiro do irmão é que levou a irmã ir até o imóvel onde ele morava com o Bruno. Ela confrontou o colega e acabou confirmando que Thiago estava morto, ao se deparar com partes do corpo na geladeira.

‌



O suspeito contou a polícia carioca que esfaqueou a vítima depois de uma discussão no último domingo (13). Bruno acabou preso em flagrante ainda na comunidade. Ele vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Velório

O velório de Thiago, mineiro de Belo Horizonte, será realizado nesta sexta-feira (18) às 11h no Cemitério da Saudade, na regional Leste da capital mineira. O sepultamento será realizado às 15h, no mesmo cemitério.

‌



*Estagiário sob supervisão de Túlio Lopes

