Escondeu corpo na geladeira e triturou partes em liquidificador: o que se sabe sobre preso por matar e esquartejar amigo no Rio O suspeito disse à polícia que cometeu o crime após ter sido vítima de violência sexual Rio de Janeiro|Do R7 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 )

Restos mortais foram encontrados em geladeira RECORD

A polícia revelou detalhes de um crime brutal. O suspeito preso por matar e esquartejar um homem com quem dividia a residência no morro São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, escondeu o corpo na geladeira e triturou partes no liquidificador.

O suspeito foi capturado na comunidade na quarta-feira (16). Segundo os agentes, ele confessou, informalmente, ter usado uma faca para matar Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos, após um desentendimento.

O crime aconteceu no domingo (13). Nos últimos dias, o suspeito teria cortado e armazenado partes do corpo na geladeira, de acordo com informações do delegado Marcio Almeida.

Membros da vítima foram encontrados por agentes no refrigerador da casa. Segundo a polícia, o homem ainda cozinhou e bateu no liquidificador partes do corpo. Ele tentou se desfazer dos restos mortais no vaso sanitário.

Ainda de acordo como delegado, os dois também trabalhavam juntos. O homem teria alegado que cometeu o crime após “não aguentar mais” ser vítima de abusos sexuais.

No entanto, a família de Thiago definiu a vítima como uma pessoa boa, trabalhadora e de caráter. “Ele teve a infelicidade de encontrar uma pessoa que fez essa atrocidade”, disse um das irmãs ao Cidade Alerta RJ.

Após uma perícia no local, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso continua em investigação. O suspeito deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

