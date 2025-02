Corpo de recém-nascido é encontrado dentro de mochila no Sul de Minas Adolescentes encontraram o bebê às margens de um córrego; Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar a mãe. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Tv 16/02/2025 - 17h05 (Atualizado em 16/02/2025 - 17h05 ) twitter

O corpo de um recém-nascido foi encontrado sem vida dentro de uma mochila na beira de um córrego, na cidade de Boa Esperança, no Sul de Minas, nesse sábado (15). A Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Civil tenta identificar a mãe do recém-nascido morto e esclarecer as circunstâncias do caso Foto ilustrativa/reprodução

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um grupo de adolescentes caminhava pela BR-369 quando encontrou a mochila abandonada. Ao abrirem o objeto, os jovens ficaram apavorados com o que viram e pediram que alguém acionasse a polícia.

Dentro da mochila, estava o corpo de um bebê de aproximadamente oito meses de gestação. Ele ainda estava com o cordão umbilical intacto e não apresentava sinais aparentes de violência. Próximo ao local, uma blusa feminina de cor verde foi encontrada amarrada a um galho de árvore, o que pode ajudar nas investigações.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local. Após o médico do Samu confirmar o óbito, a perícia da Polícia Civil foi acionada.O corpo foi liberado e transportado pela funerária até o Instituto Médico Legal (IML) de Boa Esperança, onde passará por exames detalhados. A Polícia Civil trabalha agora para identificar a mãe do recém-nascido e esclarecer as circunstâncias do caso.