Criança de 2 anos morre durante incêndio, em Betim, Grande BH

Chamas destruíram casa e quase atingiram hotel Ricardo Vasconcelos Machado

Uma criança de 2 anos morreu após inalar fumaça durante um incêndio que destruiu a casa onde morava, por volta de 17h20 desta segunda-feira (7), no bairro Niterói, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo os bombeiros, a criança estava em casa com outros dois irmãos e a mãe, de 31 anos. A criança morta teria começado o incêndio, colocando fogo em um colchão. As chamas se propagaram rapidamente e tomaram conta da residência, quase atingindo um hotel ao lado do imóvel.

Ao todo, três viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local, com apoio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Antes da chegada dos militares, vizinhos conseguiram retirar a família de casa. A mãe e a criança receberam atendimento ainda na rua. A mulher ficou em estado grade e foi socorrida para uma unidade de saúde. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com os bombeiros, as outras duas crianças escaparam com vida, sendo uma gêmea da que morreu e outra de 4 anos.

A Polícia Militar deu apoio a ocorrência e também isolou a rua. Por conta da falta de iluminação, a Polícia Civil irá realizar a perícia na manhã desta terça-feira (7). A Defesa Civil esteve no imóvel para avaliar os danos na estrutura.

