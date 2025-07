Defesa Civil emite alerta de baixa temperatura para Belo Horizonte Comunicado é válido até a próxima terça-feira (8) Minas Gerais|Ana Clara Pinho*, da RECORD MINAS 05/07/2025 - 11h03 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h03 ) twitter

O fim de semana será de temperaturas baixas em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu um alerta de baixa temperatura até a próxima terça-feira (8).

O frio intenso é resultado de uma massa de ar polar vinda do Sul, que atua em todo o estado, e deve permanecer nos próximos três dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),

Na Grande BH, as madrugadas devem registrar mínimas em torno de 10 °C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 23 °C durante as tardes, conforme a previsão.

O tempo segue estável, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde, aliviando a secura registrada nos últimos dias.

*Sob supervisão de Bruno Menezes

