Delegacia de Plantão do DEICTRAN em BH será fechada na próxima quarta-feira Unidade responsável por ocorrências de crimes de trânsito será desativada, e atendimentos serão redirecionados para outras delegacias de plantão na capital Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 19/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h17 )

A partir da próxima quarta-feira (25), a Delegacia de Plantão do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (DEICTRAN), responsável por registrar ocorrências policiais envolvendo crimes de trânsito em Belo Horizonte, deixará de operar.

Delegacia de Plantão do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (DEICTRAN), será fechada na próxima semana reprodução/Record Minas

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as ocorrências que eram atendidas na unidade serão redirecionadas para as Delegacias de Plantão de Belo Horizonte (DEPLANs I, II, III e IV), conforme a localização dos fatos. De acordo com a PCMG, a decisão foi tomada para otimizar os recursos humanos, considerando o número reduzido de ocorrências destinadas à Delegacia do DEICTRAN.

Os servidores atualmente lotados na unidade serão redistribuídos para outras delegacias de plantão na capital, mantendo o mesmo regime de trabalho. A medida visa melhorar a alocação de pessoal e os serviços prestados pela Polícia Civil, garantindo que as demandas sejam atendidas de forma eficiente, mesmo com o encerramento das atividades de uma unidade especializada.

Com o fechamento da unidade, os cidadãos deverão se dirigir às DEPLANs correspondentes à região onde os fatos ocorreram para registrar crimes de trânsito. A PCMG recomenda atenção aos novos locais de atendimento e reforça que não haverá prejuízo no serviço à população.

NOTA DA PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que as atividades da Delegacia de Plantão do DEICTRAN, unidade responsável por receber as ocorrências policiais, com pessoas conduzidas, envolvendo crimes de trânsito praticados em Belo Horizonte, serão descontinuadas a partir do dia 25 de junho. A decisão foi baseada na necessidade de otimização dos recursos humanos, tendo em vista o reduzido número de ocorrências policiais destinadas à referida delegacia. Os servidores serão lotados em outras unidades de plantão na capital, portanto com o mesmo regime de trabalho. A PCMG esclarece que o recebimento das ocorrências envolvendo crimes de trânsito será realizado pelas delegacias de plantão de Belo Horizonte (DEPLANs I, II, III e IV), de acordo com o local dos fatos. A PCMG reforça o compromisso de prestar com excelência o atendimento ao cidadão mineiro.