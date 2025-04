Discussão por violão termina em morte em Esmeraldas, na Grande BH Milton Cezar Barbosa, de 45 anos, matou Alan Samoura Ferreira, de 37, com uma facada após briga durante bebedeira Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 18/04/2025 - 15h14 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h14 ) twitter

Uma briga envolvendo dois amigos terminou em tragédia nesta sexta-feira (18), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Milton Cezar Barbosa, de 45 anos, esfaqueou Alan Samoura Ferreira, de 37, após uma discussão que teria começado por causa de um violão.

Milton Cezar Barbosa, de 45 anos, esfaqueou Alan Samoura Ferreira, de 37, após uma discussão que teria começado por causa de um violão Reprodução/ Record Minas

De acordo com informações da Polícia Militar, vizinhos relataram que Alan, violeiro, queria trocar as cordas do violão que pertencia a Milton, mas o dono do instrumento se recusou. A discussão escalou, e os dois, que estavam bebendo juntos, iniciaram uma luta corporal.

Durante a briga, Milton pegou uma faca e atingiu Alan na barriga. Mesmo ferido, a vítima conseguiu sair da casa e buscar ajuda em uma residência vizinha, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Após o crime, Milton foi encontrado escondido entre árvores próximo à casa e preso em flagrante. Na delegacia, parentes do autor revelaram que ele consome álcool em excesso e sofre surtos de agressividade.